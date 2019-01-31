На пассажирских маршрутах не должны работать автобусы, в которых «от угарного газа можно коньки отбросить», - Александр Котов

12:57, 31 января 2019, ПАИ

На пассажирских маршрутах не должны работать автобусы, в которых «от угарного газа можно коньки отбросить», заявил председатель Псковского областного депутатов Собрания Александр Котов в ходе 28-й сессии регионального парламента сегодня, 31 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По мнению спикера, задача администрации Псковской области и регионального парламента заключается в обеспечении пассажирских перевозок таким образом, чтобы гражданам было удобно, маршруты были востребованы, соблюдалась регулярность перевозок.

Александр Котов подчеркнул, что если низкоприбыльные, «социальные» машруты объединить с высокоприбыльными, то тогда эта деятельность может быть выгодной и привлекательной для инвесторов. «Для этого надо четко организовать маршруты», – заключил он.