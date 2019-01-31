Изменение размера платы за содержание жилого помещения обсудили на совещании с управляющими организациями Пскова

13:08, 31 января 2019, ПАИ

Сегодня, 31 января, состоялось рабочее совещание с управляющими организациями Пскова под председательством заместителя начальника Управления городского хозяйства администрации Пскова Антона Ляугминаса. В нем приняли участие представители управляющих компаний, ресурсоснабжающих предприятий города и Фонда капитального ремонта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Участники совещания обсудили внесение изменений в Решение Псковской городской Думы от 17 июля 2018 года «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения». Данные изменения были внесены депутатами городского парламента на очередной 19-ой сессии.

Согласно этим изменениям, размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей государственного и муниципального жилищного фонда в многоквартирных жилых домах (МКД) и для собственников жилых помещений, которые не приняли или не реализовали решение о выборе способа управления МКД, а также собственников помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения снизился благодаря вычету вывоза твердых коммунальных отходов, уменьшению содержания вентканалов, а также дератизации и дезинсекции помещений.

Кроме того, участники совещания обсудили вопросы корректировки плана ремонта фасадов и производства земляных работ на период проведения мероприятий Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут в Пскове в июне 2019 года.

Антон Ляугминас подчеркнул, что в данный период все работы в черте праздничного пространства должны быть либо закончены, либо перенесены на более поздний срок. Он отметил, что данное обстоятельство необходимо учесть при заключении с подрядными организациями договоров на проведение ремонтных работ.

По словам начальника отдела капитального ремонта Регионального оператора «Фонда капитального ремонта» Псковской области Андрея Анисимова все подрядные организации, с которыми с настоящее время ведется работа, уже предупреждены. Кроме того, они будут обязаны до начала мероприятий Ганзейских дней-2019 убрать весь мусор и освободить стены от строительных лесов.

Также участники совещания обсудили очистку крыш зданий от сосулек и наледей. Как отметил Антон Ляугминас, это нужно делать своевременно и подходить к выполнению со всей ответственностью, так как данный вид работ находится на контроле у прокуратуры.