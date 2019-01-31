Запрет продажи вейпов подросткам ввели в Псковской области

13:21, 31 января 2019, ПАИ

Запрет продажи вейпов подросткам ввели в Псковской области. Законопроект «Об установлении ограничений розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Псковской области» приняли депутаты Псковского областного Собрания во втором, окончательном, чтении. Об этом корреспондент Псковского агентства информации передает с 28-й сессии, которая проходит сегодня, 31 января.

Как следует из текста закона, в Псковской области не допускается розничная продажа несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. В случае возникновения у продавца вейпов сомнений в возрасте покупателя, он вправе потребовать у него документ, удостоверяющий личность. Нарушение требований настоящего закона влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Псковской области.

Как отмечается в пояснительной записке, разработка проекта закона обусловлена ростом популярности использования электронных систем доставки никотина среди несовершеннолетних граждан, так называемых «вейпов».

«Такое правовое регулирование согласуется с положениями Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака и приоритетным направлением государственной политики в сфере охраны здоровья детей. Аналогичные ограничения уже действуют в ряде других субъектов: Приморский край, Московская область, Новгородская область, Волгоградская область, Нижегородская область и другие», - говорится в записке.

За законопроект проголосовали 36 парламентариев.