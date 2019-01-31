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Общество

Ещё три заявки поступили на участие в Молодой Ганзе-2019

На участие в Молодой Ганзе, которая пройдет в Пскове в рамках 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, поданы 3 новые заявки из городов Люнебург, Альфельд (Германия) и Хассельт (Нидерладны). Таким образом, на данный момент поступили 7 заявок из городов России, Германии и Голландии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Напомним, к участию допускаются представители молодежи от ганзейских городов в возрасте от 15 до 26 лет, официально подавшие заявку. Для того чтобы оформить своё участие в Молодой Ганзе, необходимо связаться с «Ганзейской Дирекцией по проведению праздников» по электронной почте pskovhansa@gmail.com, и запросить логин и пароль для регистрации на сайте псковской Ганзы. Также можно обратиться в администрацию своего города с просьбой включения в состав делегатов Молодой Ганзы.

Программа мероприятий для участников Молодой Ганзы включает в себя знакомство с городом, образовательные мероприятия и творческие мастер-классы. Гости города примут участие в посадке Аллеи Дружбы, а в завершении четырёхдневной программы для них будет организована экскурсия в Печоры и Изборск.

Напомним, Псковский городской молодёжный центр подготовил два потока волонтеров для помощи в проведении 39-х Международных Ганзейских дней. На данный момент последний набор волонтёров проходит обучение в Школе волонтёра Молодой Ганзы.

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