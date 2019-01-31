Лекция доцента ГИТИСа о двух отечественных режиссерах пройдёт в псковском драмтеатре 9 февраля

16:44, 31 января 2019, ПАИ

9 февраля в 16:00 в медиахолле Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина состоится лекция доцента ГИТИСа Анны Степановой «Анатолий Эфрос и Дмитрий Крымов: постановки русской классики в эпоху драматического и постдраматического театра». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Два крупнейших отечественных режиссера, отец и сын, работавшие вместе и порознь над русскими классическими текстами, стали своеобразными феноменами двух разных эпох русского театра. Они ни на кого не похожи, обособлены от сценического мейнстрима, но обостренное чувство реальности и абсолютное постановочное мышление сделали их лидерами сменяющих друг друга времен. Лекция посвящена театру Эфроса и театру Крымова, преемственности и различию, сопоставлению двух важных периодов новейшей истории русской сцены — недавнего прошлого и современности», - говорится в анонсе.

Анна Степанова — кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории театра России ГИТИСа. Преподает с 1980 года. С 1998 по 2001 год — проректор Независимой школы кино и ТВ. С 2004 по 2005 год — заведующая кафедрой творчества Факультета истории искусств Российского Государственного Гуманитарного университета (РГГУ). С 2001 по 2007 год — ректор Школы кино и ТВ АНО «Интерньюс». С 2008 по настоящее время — в магистратуре Театрально-культурного центра им. Вс. Мейерхольда ведет семинар по современной драматургии и театру. Автор многочисленных статей, нескольких книг.

Напомним, в программе XXVI Пушкинского театрального фестиваля, кроме лучших постановок известных театров России, - лекции, выставки и встречи с известными театральными деятелями, преподавателями театральных вузов, писателями и медиа-персонами.

Вход на лекции и творческие встречи свободный, по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Псковского театра драмы (улица Пушкина, 13). Время работы кассы – ежедневно с 11:30 до 19:30. С 15:00 до 16:00 – перерыв.

Добавим, в период проведения фестиваля в галерее «ЦЕХ» будет работать выставка известного театрального художника Эмиля Капелюша. Выставка откроется в день открытия Пушкинского фестиваля 8 февраля в 18:00.