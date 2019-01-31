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Общество

Газ по счетчикам станут оплачивать жители России

Россияне будут платить за газ по счетчикам, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития, одобрившем соответствующие поправки Минстроя.

В случае отсутствия прибора учета гражданин будет вынужден заплатить за газ в полтора раза больше. А в случае занижения показаний с него взыщут средства по нормативу за шесть месяцев с применением повышающего коэффициента 10. Кроме того, для исключения нарушений поставщиков газа обяжут устанавливать на счетчики антимагнитные пломбы.

Цель изменений — побудить россиян самостоятельно установить индивидуальные счетчики газа и устранить сокрытие пользователями сведений о реальном потреблении топлива. Жители передают ложные показания в надежде снизить расходы. Однако, по подсчетам специалистов, оплата по нормативу обходится на две трети дороже.

В Госдуме отметили, что соответствующий законопроект может быть рассмотрен уже в этом году. Полномочия по разработке новой системы и установке счетчиков необходимо передать «Газпрому», считают в нижней палате.

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