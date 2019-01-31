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Общество

Депутат Дмитрий Михайлов будет работать в Псковском облсобрании на профессиональной основе

Дмитрий Михайлов утверждён депутатом Псковского областного Собрания на профессиональной постоянной основе, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 28-сессии регионального парламента 31 января. 

Дмитрий Михайлов

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников отметил что Дмитрий Михайлов сам подал заявление на осуществление депутатских полномочий на постоянной основе. Большинством голосов парламентарии поддержали его.   

Напомним, 25 декабря 2018 года Дмитрий Михайлов получил вакантный мандат депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва от Псковского областного отделения КПРФ. Он, чтобы вернуться в региональный парламент, отказался от депутатского мандата муниципального уровня – 13 декабря 2018 года Дмитрий Михайлов написал заявление о прекращении полномочий депутата Псковской городской Думы шестого созыва по избирательному участку №13.

Ранее, 10 декабря 2018 года, президиум ЦК КПРФ согласовал кандидатуру Дмитрия Михайлова для передачи мандата депутата псковского областного Собрания шестого созыва Виктора Дули, который досрочно сложил полномочия по состоянию здоровья.

 

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