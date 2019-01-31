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Общество

Закрепить право россиян на выбор места выдачи пенсии предложила ФАС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила закрепить в законе право россиян на выбор банка для получения пенсии. Соответствующие предложения уже направлены в правительство, сообщает газета «Известия» со ссылкой на службу.

В настоящее время получить выплаты можно на банковский счет или через «Почту России». При этом пенсионеры и так могут самостоятельно выбирать финансовую организацию, однако не все об этом знают.

По словам юриста международной юридической фирмы «Ильяшев и партнеры» Дмитрия Константинова, в регионах ПФР навязывает гражданам конкретные банки. О неверном информировании населения сотрудниками фонда свидетельствуют и жалобы, поступившие в ФАС.

В Минтруде отметили, что ПФР работает с любой выбранной гражданином организацией при наличии соглашения с ней. При этом некоторые банки сами отказываются от сотрудничества.

В ведомстве посчитали, что россияне не пользуются правом смены места получения.

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