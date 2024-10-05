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Анастасия Повторейко: Национальные проекты отлично зарекомендовали себя в стране

Национальные проекты отлично зарекомендовали себя в стране как чёткие векторы целевого направления развития, особо важные для страны, подчеркнула главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат областного Собрания Анастасия Повторейко.

Фото: ПАИ

«Как депутат, как врач и семейный человек очень положительно оцениваю привычный, социально ориентированный курс внесённого Правительством России в Госдуму проекта федерального бюджета РФ на 2025 год и плановый период 2026–2027 годы. Бюджетные средства можно распределять и планировать по-разному. Но именно в нашей стране на протяжении многих лет провозглашаются социальные обязанности государства, далее на первый план выносится задача их выполнения. И они выполняются! Подобная адресованная людям стратегия не может не поколебать даже самых скептически настроенных граждан или политические силы. Потому что общая картина социальной защищённости большинства слоёв общества, стабильности и уверенности в завтрашнем дне логично вызывает благодарный отклик у жителей России», – сказала Анастасия Повторейко.

Отдельно она выделила запуск новых национальных проектов – «Кадры», «Семья», «Экономика данных», «Молодёжь и дети», «Продолжительная и активная жизнь» – и возможность их финансирования в период предстоящей бюджетной трёхлетки.

«Национальные проекты отлично зарекомендовали себя в стране как чёткие векторы целевого направления развития, особо важные для страны. Такие новые национальные задачи – это не анонсирование очередных проблем, а скорее, убеждённость власти в необходимости продолжения взятого социального курса и оттачивание способов его реализации на более качественном уровне», – отметила Анастасия Повторейко.

Она заметила, что особенно важность национальных проектов чувствуется в регионах.

«И без деятельности государственных органов исполнительной власти на местах федеральному центру не обойтись. В частности, правительство Псковской области эту работу старается делать с огромной отдачей. В целом в Псковской области принятие нового бюджета отразится как продолжение ожидаемого жителями прежнего курса на поддержание социальной стабильности в регионе и как возможность наблюдать за развитием области в большинстве сфер жизнедеятельности, становиться частью этого созидательного процесса», – заключила Анастасия Повторейко.

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