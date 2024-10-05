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Общество

Грибной фестиваль прошёл в Порхове

Третий районный фестиваль «Пришелонье – грибная сторона» прошёл в Доме культуры в Порхове сегодня, 5 октября. Об этом сообщается в газете «Порховский вестник».

Фото здесь и далее: газета «Порховский вестник»

«В фойе Дома культуры разместилась выставка мастеров и ремесленников. А на втором этаже участники фестиваля готовились к выступлениям и презентации оригинальных или вполне привычных блюд с грибами», – отметили в газете.

В этом году в фестивале приняли участие представители Славковской, Полонской и Дубровенской волостей, сотрудники Централизованной библиотечной системы, Порховского краеведческого музея, члены клуба «Берегиня» и многодетная семья Черных.

Заместитель главы администрации района Наталья Бялькина пожелала участникам, чтобы все их творческие начинания, и кулинарные в том числе, продолжали своё развитие и удивляли гостей фестиваля не только традиционными, но и новыми блюдами.

«Так и было! Наряду с изумительной на вкус жареной картошкой с грибами или привычным всем грибным супом были представлены блюда из необычных грибов или те, которые на наших столах появляются по особым случаям, например грибные голубцы или пирожки с грибной начинкой», – подчеркнули в газете.

Столы были оформлены куклами, книгами, настоящими грибами из леса и грибными муляжами, печатными материалами и осенней листвой. Участники в костюмах по очереди представляли свои блюда, одни зачитывали стихи, другие показывали сценку, третьи предложили совместно разгадать кроссворд на грибную тематику, а кто-то просто рассказывал о кулинарных изысках.

«Блюда пробовали друг у друга, делились рецептами, а гости фестиваля переходили от одного стола к другому, чтобы найти и попробовать что-то необычное для себя. После концерта состоялось награждение участников. Проигравших в этот день не было, дипломы и подарки Наталья Бялькина вручила всем участникам и пожелала новых творческих успехов. Ведь через год снова грибной фестиваль!» – заключили в газете.

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