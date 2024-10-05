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Псковские следователи поздравили педагогов с Днём учителя

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области поздравили педагогов с Днём учителя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: Telegram-канал СУ СК РФ по Псковской области

«Сегодня поздравления принимают учителя и ветераны педагогического труда! Учитель – это благородная профессия, призвание и ответственность за подрастающее поколение. Учителя дают своим ученикам не только знания, но и раскрывают в каждом ребёнке лучшие качества и воспитывают достойных граждан нашего Отечества», – отмечается в сообщении.

  • Псковские следователи поздравили педагогов с Днём учителя
    Фото: Telegram-канал СУ СК РФ по Псковской области
  • Псковские следователи поздравили педагогов с Днём учителя
    Фото: Telegram-канал СУ СК РФ по Псковской области
  • Псковские следователи поздравили педагогов с Днём учителя
    Фото: Telegram-канал СУ СК РФ по Псковской области
  • Псковские следователи поздравили педагогов с Днём учителя
    Фото: Telegram-канал СУ СК РФ по Псковской области
  • Псковские следователи поздравили педагогов с Днём учителя
    Фото: Telegram-канал СУ СК РФ по Псковской области

Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области приняли участие в мероприятии, посвящённом Дню учителя. Они поздравили учителей Пскова с профессиональным праздником и выразили благодарность за их труд и вклад в развитие молодого поколения.

Ряд педагогов получили почётные грамоты от руководителя следственного управления за помощь следственному управлению и за личный вклад в обучение и воспитание молодёжи, а также за многолетний плодотворный труд.

«Коллектив следственного управления по Псковской области поздравляет всех учителей с профессиональным праздником и выражает слова признательности за благородный и бесценный труд!» – подчеркнули в ведомстве.

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