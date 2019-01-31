Закон о приграничном сотрудничестве принят в Псковской области

13:53, 31 января 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания приняли закон «Об отдельных вопросах приграничного сотрудничества на территории Псковской области» в ходе 28-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов, которая проходит сегодня, 31 января, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Законопроект разработал комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике в связи с принятием федерального законодательства об основах приграничного сотрудничества, в соответствии с которым ряд вопросов, связанных с осуществлением приграничного сотрудничества, должен быть урегулирован законом субъекта России. Областным законом устанавливаются полномочия органов государственной власти области в сфере приграничного сотрудничества и определяется порядок регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Псковской области с приграничными муниципальными образованиями сопредельных государств, сообщается на официальном сайте регионального парламента.

Проект закона определяет полномочия администрации Псковской области, органов исполнительной власти региона в сфере приграничного сотрудничества, а также определяет порядок регистрации соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Псковской области с приграничными муниципальными образованиями сопредельных государств.