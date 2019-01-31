Список получателей доплаты к пенсии из числа экс-руководителей учреждений образования расширен в Псковской области

14:05, 31 января 2019, ПАИ

Псковское областное Собрание (ПОС) во втором чтении поддержало законопроект «О внесении изменения в статью 10 Закона Псковской области «Об образовании в Псковской области», передаёт корреспондент Псковского агентства информации с сессии ПОС, которая проходит сегодня, 31 января.

В соответствии с поправкой к законопроекту, принятому Собранием в первом чтении 12 июля 2018 года, в список получателей доплаты к пенсии из числа экс-руководителей образовательных учреждений предлагается включить и бывших директоров ведомственных детских учреждений.

Согласно пояснительной записки к законопроекту, подпунктом 6 пункта 1 статьи 10 законопроекта предусмотрена мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 1000 рублей лицам из числа педагогических работников государственных образовательных организаций области и муниципальных образовательных организаций, уволившимся после 1 января 2003 года из образовательной организации в связи с выходом на пенсию и имеющим стаж по должности руководителей государственных образовательных организаций области и или муниципальных образовательных организаций на территории области не менее 15 лет.

Законопроект предлагает распространить эту меру социальной поддержки также на лиц из числа педагогических работников, работавших в учреждениях народного образования ведомственного подчинения, осуществлявших деятельность до разграничения государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность областей и муниципальную собственность.

Законопроект подготовлен в связи с обращением в областное Собрание депутатов гражданки из числа бывших педагогических работников, имеющей стаж руководителя дошкольным учреждением 25 лет, из которых 12 лет – в ведомственном детском саду, и 13 лет – в муниципальном. Учитывая, что должностные обязанности и ответственность руководителей муниципальных и ведомственных образовательных учреждений были одинаковыми, вне зависимости от ведомства подчинения образовательные учреждения осуществляли свою деятельность на пользу жителей области и реализовывали единые образовательные программы, депутаты комитета по труду и социальной политике считают целесообразным и справедливым меру социальной поддержки для лиц, руководивших не менее 15 лет государственными и муниципальными образовательными организациями, распространить и на бывших руководителей ведомственных образовательных учреждений.