Права покупателей и арендаторов сельхозземель уравняли в Псковской области

14:56, 31 января 2019, ПАИ

Изменения в статью 8 закона Псковской области «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области» поддержали депутаты Псковского областного Собрания в ходе 28-ой сессии, которая проходит сегодня, 31 января. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, 38 дептатов проголосовали «за» законопроект во втором чтении.

Председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов отметил, что комитет рекомендует депутатам принять законопроект в двух чтениях.

Напомним, действующая редакция закона предполагает приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной либо муниципальной собственности, на безвозмездной основе исключительно в собственность. Однако федеральный законодатель установил возможность предоставления гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в фонде перераспределения земель, не только в собственность, но и в аренду. Аналогичную норму было предложено закрепить и в законодательстве Псковской области.

Предоставление земельных участков в собственность бесплатно или в аренду без проведения торгов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для осуществления сельскохозяйственного производства возможно в случае, если юридические лица и индивидуальные предприниматели признаются сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».