Сведения о предоставлении депутатами недостоверной информации о расходах будут публиковать в «Псковской правде»

14:24, 31 января 2019, ПАИ

Сегодня, 31 января, депутаты Псковского областного Собрания поддержали законопроект «О внесении изменения в статью 7 Закона Псковской области «О комиссии Псковского областного Собрания депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Псковского областного Собрания депутатов», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 28-й сессии регионального парламента.

Согласно поправкам, после слов «сведений о доходах» закон дополняется словом «расходах». Проект закона устраняет противоречие федеральному законодательтству, устанавливая обязанность размещения в газете «Псковская правда» и на официальном сайте областного Собрания депутатов наряду с иной информацией сведений о представлении депутатом заведомо недостоверной или неполной информации о расходах, выявленных комиссией.

Вице-спикер Юрий Сорокин напомнил коллегам, что согласно законодательству до 1 апреля депутаты должны сдать декларации о расходах и доходах. «Предлагаю с понедельника приступить к этой работе», – отметил он. Юрий Сорокин призвал парламентариев заранее получить из банков справки, которые являются основанием для заполнения деклараций. «Ноль на счете не значит, что у вас нет счета», – напомнил он депутатам.

Юрий Сорокин сообщил, что теперь декларации о расходах и доходах необходимо заполнять на портале госуслуг. «Желаю всем удачи», – добавил он.