Для псковских инспекторов Гостехнадзора предусмотрели двойное наименование должности государственной гражданской службы

14:39, 31 января 2019, ПАИ

Сегодня, 31 января, на 28-й сессии Псковского областного Собрания принят закон «О внесении изменения в приложение к Закону Псковской области «О Реестре должностей государственной гражданской службы Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Внесение поправок в документ связано с деятельностью Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, имеющей статус структурного подразделения Комитета сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области.

Должностные лица Гостехнадзора являются государственными гражданскими служащими. Вместе с тем, согласно федеральному законодательству государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории субъекта РФ осуществляется государственными инженерами – инспекторами.

Принятый закон устанавливает возможность двойного наименования должности государственной гражданской службы области в случае, если лицо, её замещающее, исполняет функции государственного контроля или надзора.

Отметим, что с 27 января 2019 года полномочия Гостехнадзора расширяются – вступает в силу федеральная законодательная норма о возложении на органы государственной власти субъектов РФ функций регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов, а также осуществление государственной регистрации этого вида техники.