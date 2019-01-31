0
17:21
Михаил Ведерников участвует в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла
16:34
Анатолий Мультах: Общественная палата включается в работу по подготовке наблюдателей на выборах
15:37
Михаил Иванов: Наблюдатели на выборах от региональной Общественной палаты повысят доверие граждан к результатам голосования
13:58
Депутат Дмитрий Михайлов будет работать в Псковском облсобрании на профессиональной основе
13:21
Запрет продажи вейпов подросткам ввели в Псковской области
13:19
Анастасия Иванова: Премия «Народное признание» — хорошая мотивация для дальнейшей работы и развития
12:25
Александр Котов: Проблема Псковпассажиравтотранса в том, что субсидии он получает не в полном объеме и не вовремя
Еще новости
Общество

Для псковских инспекторов Гостехнадзора предусмотрели двойное наименование должности государственной гражданской службы

Сегодня, 31 января, на 28-й сессии Псковского областного Собрания принят закон «О внесении изменения в приложение к Закону Псковской области «О Реестре должностей государственной гражданской службы Псковской области». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Внесение поправок в документ связано с деятельностью Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, имеющей статус структурного подразделения Комитета сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области.

Должностные лица Гостехнадзора являются государственными гражданскими служащими. Вместе с тем, согласно федеральному законодательству государственный надзор за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники на территории субъекта РФ осуществляется государственными инженерами – инспекторами.

Принятый закон устанавливает возможность двойного наименования должности государственной гражданской службы области в случае, если лицо, её замещающее, исполняет функции государственного контроля или надзора.

Отметим, что с 27 января 2019 года полномочия Гостехнадзора расширяются – вступает в силу федеральная законодательная норма о возложении на органы государственной власти субъектов РФ функций регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов, а также осуществление государственной регистрации этого вида техники.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников участвует в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла
31 января 2019
Михаил Ведерников участвует в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла
Анатолий Мультах: Общественная палата включается в работу по подготовке наблюдателей на выборах
31 января 2019
Анатолий Мультах: Общественная палата включается в работу по подготовке наблюдателей на выборах 1
Михаил Иванов: Наблюдатели на выборах от региональной Общественной палаты повысят доверие граждан к результатам голосования
31 января 2019
Михаил Иванов: Наблюдатели на выборах от региональной Общественной палаты повысят доверие граждан к результатам голосования 1
Депутат Дмитрий Михайлов будет работать в Псковском облсобрании на профессиональной основе
31 января 2019
Депутат Дмитрий Михайлов будет работать в Псковском облсобрании на профессиональной основе
Запрет продажи вейпов подросткам ввели в Псковской области
31 января 2019
Запрет продажи вейпов подросткам ввели в Псковской области
Анастасия Иванова: Премия «Народное признание» — хорошая мотивация для дальнейшей работы и развития
31 января 2019
Анастасия Иванова: Премия «Народное признание» — хорошая мотивация для дальнейшей работы и развития
Александр Котов: Проблема Псковпассажиравтотранса в том, что субсидии он получает не в полном объеме и не вовремя
31 января 2019
Александр Котов: Проблема Псковпассажиравтотранса в том, что субсидии он получает не в полном объеме и не вовремя
Археологи подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы
31 января 2019
Археологи подбирают материалы для выставки и сборника статей, посвящённого торговым связям Пскова и Европы

Идет загрузка...