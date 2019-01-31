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Общество

В закон Псковской области «О региональном материнском капитале» внесены изменения

В законе Псковской области «О региональном материнском капитале» устранены пробелы в правовом регулировании, касающиеся утраты права на него обоими родителями. Изменения внесены на 28-й сесии Псковского областного Собрания 31 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента. 

Если оба родителя умерли либо одного из родителей лишили родительских прав, а второй утратил право на получение маткапитала, согласно внесённым в закон дополнениям, такое право будет возникать у ребенка (либо детей в равных долях), не достигшего совершеннолетия. Распоряжаться средствами регионального материнского капитала он сможет после достижения 18 лет.

Если ребёнку уже исполнилось 18 лет, но он очно обучается в образовательной организации, то право на маткапитал сохраняется за ним до окончания обучения, но не дольше, чем до достижения 23-летнего возраста.

Также законом уточняется, что в случае совершения в отношении своего ребенка умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, мать или отец утрачивают право на региональный материнский капитал.

Добавим, аналогичные нормы содержатся в федеральном законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регулирующем порядок предоставления материнского (семейного) капитала.

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