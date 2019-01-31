Виртуальный музей открылся на сайте Псковского драмтеатра

15:05, 31 января 2019, ПАИ

На сайте Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина открылся виртуальный музей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Экспозиция «Псковский театр. Вехи истории», созданная к 110-летию театра, представляет собой 11 стендов, на каждом из них размещена информация одного десятилетия творческой жизни театра. При создании музея использованы архивные документы и фотоматериалы из литературной части театра, городского и областного архивов (фото, программы и афиши спектаклей, другие материалы).

Начало экспозиции в фотографиях и афишах прослеживает истоки создания театра в губернском городе - открытие Народного дома имени А. С. Пушкина, дореволюционную жизнь театра с 1906 по 1917 год, игру в спектаклях Псковского театра таких артистов, как Вера Комиссаржевская, Федор Шаляпин, Мамонт Дальский, Мария Савина и другие. Следующая группа фотодокументов повествует о 1920-х годах, создании Коммунального театра и антрепризные спектакли того времени.

Кроме того, стенд о 1930-х годах рассказывает историю становления стационарной труппы Псковского драмтеатра. Затем идут документы военных и послевоенных годов, иллюстрирующие, как восстанавливали разрушенное здание театра, фотографии первых зрителей и спектаклей.

В экспозиции, посвященной 1950-м годам можно будет увидеть фотоснимки с постановок пьесы Маяковского «Баня», пьесы Чехова «Без названия» — в Пскове и Париже одновременно, переписку режиссеров.

Отдельное место занимают фотодокументы, посвященные спектаклю «Дочь России», сыгранному в Кремлевском театре (впервые в истории советского театра на сцене были воплощены образы Карла Маркса и Фридриха Энгельса).

Стенд о 1960-х годах даст представление о том, как обновлялся театр с приходом новой режиссуры. В части экспозиции, посвященной 1970-м годам, афиши и фотографии напомнят зрителям о режиссуре Валерия Бухарина. Спектакли Вадима Радуна, 1980-е и 1990-годы, театр в исторических памятниках «Карусель» на открытом воздухе – об этом времени расскажет следующий стенд.

На 11-м стенде - фотографии из жизни театра начиная с 2000-х годов, посвященные реконструкции его здания, смене руководства и современным спектаклям.