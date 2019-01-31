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Ярмарка вакансий пройдет 6 февраля в Пскове

6 февраля с 10:00 до 13:00 в Центре занятости населения Пскова пройдет Ярмарка вакансий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псковичи смогут подобрать подходящие для себя варианты работы, встретиться с работодателями, а также проконсультироваться с психологом и другими специалистами службы занятости по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной ориентации, переподготовки и повышения квалификации.

Кроме того, сотрудники Пенсионного фонда смогут проконсультировать посетителей по вопросам применения пенсионного законодательства.

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