Полковник милиции Виктор Чернышев стал обладателем премии «Народное признание-2018»

19:27, 01 февраля 2019, ПАИ

Экс-заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник милиции Виктор Чернышев получил статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание-2018» в номинации «Призвание», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с церемонии награждения 1 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Победителя поздравила генеральный директор Государственной телерадиокомпании «Псков» Наталья Юрченко, которая вручила ему награду, и подчеркнула, что величайшая честь вручать награду в номинации "Призвание".

Также Виктор Чернышев получил сертификат на приобретение изделия в ювелирной сети «585/Золотой».

Победитель обратился к присутствующим со словами благодарности и отметил, что за эти полтора месяца, что длилось голосование получил массу положительных эмоций от разговоров со своими соратниками. "Я 35 лет отработал в органах внутренних дел и за этот период переговорил с 4 сотнями коллег. Они мне рассказывали, когда и где со мной встречались. Я за этот период прожил заново половину своей жизни из 80 лет. Я получил заряд на будущее - еще лет 10 я точно проживу", - сказал Виктор Чернышев и пожелал всем здоровья, счастья и благополучия.

Напомним, что победители премии определялись путём сложения голосов, полученных номинантами во втором туре голосования на сайте ПАИ, и членов жюри. На сайте ПАИ Виктор Чернышев набрал 843 голоса, ему отдали предпочтение четыре члена жюри, каждый голос которого равен 3% от общего числа, отданных в номинации. В сумме он получил результат — 1058,28.

В тройку лидеров также вошли дизайн-модельер Светлана Шумейко (380 голосов на сайте ПАИ и один голос жюри, в сумме – 433,82) и футбольный тренер и арбитр Герман Кравченко (571 голосов на сайте ПАИ и 7 голос жюри, в сумме – 947,74).

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

В этом году премия присуждается в 12 номинациях, в них были поданы 111 заявок.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».