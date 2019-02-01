Гдовский педагог-футболист Алексей Боженов получил «Народное признание»

19:04, 01 февраля 2019, ПАИ

Гдовский педагог дополнительного образования центра внешкольной работы с детьми МБОУ дополнительного образования «Дубно» на отделении по мини-футболу, тренер детской команды «Чайка-Юность» Алексей Боженов получил статуэтку общественной премии Псковской области «Народное признание-2018» в номинации «Инициатива», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с церемонии награждения, которая проходит сегодня, 1 февраля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Приз победителю вручила исполняющая обязанности ректора Псковского государственного университета Марина Махотаева. Она подчеркнула, что очень рада вручать награду в такой номинации, потому что инициатива - это начало всех проектов. "Не будет инициативы - не будет ничего", - сказала Марина Махотаева. Она отметила, что все претенденты достойны награды, потому что они не только выступили с инициативой, но и реализовали ее.

Также Алексей Боженов получил сертификат на приобретение изделия в ювелирной сети «585/Золотой».

Он поблагодарил за поддержку и отметил, что очень приятно победить в такой премии. "Дети будут очень довольны, - заявил победитель.- Я до этого момента думал, что инициатива наказуема, а оказывается нет". Он также поблагодарил конкурентов: "Спасибо "Host Псков" - вы сильная дружная семья".

Напомним, что победители премии определялись путём сложения голосов, полученных номинантами во втором туре голосования на сайте ПАИ, и членов жюри. На сайте ПАИ Алексей Боженов набрал 1217 голосов, ему отдали предпочтение девять членов жюри, каждый голос которого равен 3% от общего числа, отданных в номинации. В сумме он получил результат в 2035,64 балла.

В тройку лидеров также вошли мотоклуб «Host Псков» за организацию ежегодных мотопробегов к 9 мая «Спасибо за Победу» (1186 голосов на сайте ПАИ и два голоса жюри, в сумме – 1367,92) и авторы телепрограммы ГТРК «Псков» «Свое дело» за организацию дискуссии по главным социально-экономическим проблемам региона (629 голосов на сайте ПАИ и 1 голос жюри, в сумме – 719,96).

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

В этом году премия присуждается в 12 номинациях, в них были поданы 111 заявок.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».