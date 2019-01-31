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Общество

Член Международной федерации кинопрессы прочтет лекцию в Пскове 10 февраля

10 февраля в 13:00 в рамках XXVI Пушкинского фестиваля в Медиахолле Псковского драмтеатра состоится лекция доцента Санкт-Петербургского Университета кино и телевидения, координатора российской секции Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) Алексея Гусева. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, Алексей Гусев расскажет об образе Александра Пушкина в зарубежных экранизациях.

Как именно и зачем переносились на экран пушкинские произведения в зарубежном кинематографе на протяжении последних 100 лет, что обнаруживали и как переставляли в них акценты авторы и исполнители, — об этом пойдет речь на лекции Алексея Гусева. Лекция сопровождается показом фрагментов из классических экранизаций произведений Пушкина. После лекции одну из лент покажут целиком.

Вход на лекции и творческие встречи свободный, по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе Псковского театра драмы (улица Пушкина, дом 13).  Время работы кассы – ежедневно, с 11:30 до 19:30. С 15:00 до 16:00 – перерыв.

Алексей Гусев - российский кино- и театральный критик, киновед, педагог и режиссёр. В 2006 году с отличием окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИК (киноведческое отделение, мастерская А. Золотухиной и В. Утилова). Начал публиковать статьи в 1998 году. Руководитель раздела «Мировое кино» и автор ряда статей энциклопедии «Новейшая история отечественного кино. 1986—2000». С 2003 по 2006 год — заместитель главного редактора журнала «Сеанс». Автор более 500 статей. Публиковался в журналах «Петербургский книжный вестник», «Сеанс», «Киноведческие записки», «Город 812», «Театральный Петербург», «Коммерсантъ Weekend», «Собака.ru», «Вещь.doc», газетах «Империя драмы» и «Хроника», в интернет-изданиях Colta.ru, Фонтанка.ру и др.

За публикации в «Сеансе» за 2004 год получил премию имени М. Левитина Гильдии киноведов и кинокритиков России (2006). Автор комментариев ко второму изданию книги А. С. Кончаловского «Низкие истины» (2006). С 2012 года — член Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). В марте 2015 года стал преемником кинокритика Андрея Плахова на посту координатора Российской секции ФИПРЕССИ. В 2014 году был членом жюри 5-го фестиваля «Séries Mania» в Париже.

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