«Псковэнерго» повысило надежность электроснабжения Завеличья

16:28, 31 января 2019, ПАИ

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» завершил масштабное техперевооружение подстанции 110 кВ № 283 «Завеличье», работы на которой проводились с 2015 года, сообщили Псковскому агенстству информации в пресс-службе «Псковэнерго».

Поэтапно здесь были заменены два силовых трансформатора с 25 МВА на 40 МВА, восемь масляных выключателей 110 кВ на элегазовые, установлены новые трансформаторы тока и напряжения, а также разъединители производства Великолукского завода «ЗЭТО».

Все новые присоединения оснащены современными отечественными надежными устройствами релейной защиты и противоаварийной автоматики, смонтирована новая система телемеханики, обеспечивающая сбор телеизмерений и телесигналов с коммутационных аппаратов 110 кВ.

Также в ходе модернизации здесь была установлена новая система связи с цифровыми резервируемыми каналами в направлении Центра управления сетями «Псковэнерго», диспетчерского пункта производственного отделения «Северные электрические сети» и Регионального диспетчерского управления энергосистемами Новгородской и Псковской областей. Отдельным направлением стала модернизация системы учета. На всех отходящих линиях 10кВ и вводах 110 кВ установлены многофункциональные «интеллектуальные» приборы автоматизированного учета электроэнергии с дистанционной передачей данных. Они позволяют без выезда персонала получать информацию об объеме отпущенной электроэнергии, фактическом уровне загрузки трансформаторов, профиле мощности и текущих параметрах качества электроснабжения потребителей.

Капитальные вложения «Псковэнерго» в комплексное техническое перевооружение подстанции составили 319 млн рублей (без НДС). «Это самый масштабный проект долгосрочной инвестиционной программы псковской энергокомпании за последние годы», – отметили в пресс-службе.

Подстанция 110 кВ «Завеличье» - одна из ключевых в областном центре. Она является источником электроснабжения свыше 50 тыс. жителей одноименного района Пскова и нескольких десятков прилегающих к областному центру населенных пунктов. В последние годы загруженность подстанции «Завеличье» приблизилась к максимально допустимой и она стала закрытым центром питания для технологического присоединения новых заявителей. Реконструкция позволит повысить надежность работы системообразующей сети Псковской энергосистемы и снизить дефицит мощности в этой части областного центра, добавили в «Псковэнерго».