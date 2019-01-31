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Общество

«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»

Сегодня, 31 января, зоозащитная организация Пскова «Шанс» проводит акцию «День Стольника». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы акции, необходимо погасить долг в размере 56 тыс. 329 рублей за наркоз, вакцины и шовный материал для операций.  

«Останавливать работу по стерилизации кошек и собак нельзя, иначе достигнутый результат быстро будет сведен на нет и нас накроет волна новых пометов», - подчеркнули в «Шансе».

Суть акции в том, что любой желающий может перечислить 100 рублей или больше (по желанию), и тем самым помочь улучшить условия содержания собак в пункте передержки и создать дополнительные места. «100 рублей – это совсем немного, однако эта сумма может изменить мир бездомной собаки», - пояснили зоозащитники.

Реквизиты для помощи:

номер карты Сбербанка для сбора пожертвований 6762 8051 9016 9735 28 (набирать без пробелов), привязана к телефону 8-911-352-63-03. 

получатель Мария Анатольевна Величко.

PayPal: masha19711@yandex.ru 

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