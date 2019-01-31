«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
Сегодня, 31 января, зоозащитная организация Пскова «Шанс» проводит акцию «День Стольника». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы акции, необходимо погасить долг в размере 56 тыс. 329 рублей за наркоз, вакцины и шовный материал для операций.
«Останавливать работу по стерилизации кошек и собак нельзя, иначе достигнутый результат быстро будет сведен на нет и нас накроет волна новых пометов», - подчеркнули в «Шансе».
Суть акции в том, что любой желающий может перечислить 100 рублей или больше (по желанию), и тем самым помочь улучшить условия содержания собак в пункте передержки и создать дополнительные места. «100 рублей – это совсем немного, однако эта сумма может изменить мир бездомной собаки», - пояснили зоозащитники.
Реквизиты для помощи:
номер карты Сбербанка для сбора пожертвований 6762 8051 9016 9735 28 (набирать без пробелов), привязана к телефону 8-911-352-63-03.
получатель Мария Анатольевна Величко.
PayPal: masha19711@yandex.ru