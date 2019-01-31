«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»

18:04, 31 января 2019, ПАИ

Сегодня, 31 января, зоозащитная организация Пскова «Шанс» проводит акцию «День Стольника». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы акции, необходимо погасить долг в размере 56 тыс. 329 рублей за наркоз, вакцины и шовный материал для операций.

«Останавливать работу по стерилизации кошек и собак нельзя, иначе достигнутый результат быстро будет сведен на нет и нас накроет волна новых пометов», - подчеркнули в «Шансе».

Суть акции в том, что любой желающий может перечислить 100 рублей или больше (по желанию), и тем самым помочь улучшить условия содержания собак в пункте передержки и создать дополнительные места. «100 рублей – это совсем немного, однако эта сумма может изменить мир бездомной собаки», - пояснили зоозащитники.

Реквизиты для помощи:

номер карты Сбербанка для сбора пожертвований 6762 8051 9016 9735 28 (набирать без пробелов), привязана к телефону 8-911-352-63-03.

получатель Мария Анатольевна Величко.

PayPal: masha19711@yandex.ru