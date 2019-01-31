1
20:36
Проект «Уроки памяти» презентовал Псковский детский фонд в Порхове
20:13
Возможность участия Псковской области в проекте по созданию библиотек нового поколения обсудил Михаил Ведерников с гендиректором РГБ
19:56
И. о. руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков» стала Анна Удовенко
19:32
Екатерина Татаринова покинула пост руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков»
18:04
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
18:02
Возможность выдвигать наблюдателей от Общественной палаты привлечет молодежь к избирательному процессу, уверен Валерий Павлов
17:21
Михаил Ведерников участвует в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла
Еще новости
Общество

1 февраля в Пскове стартует вторая межрегиональная акция «Безграничное чтение»

1 февраля в Пскове стартует вторая межрегиональная акция «Безграничное чтение», сообщили Псковскому агентству информации в Централизованной библиотечной системе Пскова. Она продлится до 20 июня в рамках подготовки к празднованию XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени.

«Акция «Безграничное чтение» - это крупномасштабное событие по поддержке чтения, цель которого - установление партнерских и дружественных связей между библиотеками Пскова и библиотеками Ганзейских городов, развитие и поддержка интереса к чтению и книге, формирование чувства патриотизма через чтение художественных произведений о великих людях, которые внесли огромнейший вклад в развитие Руси», - отметили организаторы.

Тема акции в 2019 году - святая равноапостольная княгиня Ольга. В 2019 году исполняется 1050 лет со дня ее кончины.

Библиотеки Пскова благодарят коллег из Смоленска, Калининграда, Тихвина, Торжка, Вологды, Белозерска, Великого Устюга, Вышнего Волочка и Витебска за согласие принять участие в акции.

В библиотеках-участниках пройдут мероприятия, основой которых станут поэтические или прозаические произведения о княгине Ольге. В Калининграде состоится III открытый поэтический конкурс «В начале было Слово…», в Тихвине пройдет час православия «Великая княгиня Ольга» - гостями встречи будут алтарник-пономарь Введенского женского монастыря И. В. Герц и профессиональный музыкант, автор-исполнитель Н. В. Дёмушкина. Вышний Волочёк подготовил час исторического портрета «Матерь русского народа», мультимедийный обзор и православное путешествие «Святая равноапостольная княгиня Ольга», в Белозерске, Торжке для детей пройдут громкие чтения по книгам В. Ф. Пановой «Сказание об Ольге» и В. Полуян «Княгиня Ольга».

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>

Проект «Уроки памяти» презентовал Псковский детский фонд в Порхове
31 января 2019
Проект «Уроки памяти» презентовал Псковский детский фонд в Порхове
Возможность участия Псковской области в проекте по созданию библиотек нового поколения обсудил Михаил Ведерников с гендиректором РГБ
31 января 2019
Возможность участия Псковской области в проекте по созданию библиотек нового поколения обсудил Михаил Ведерников с гендиректором РГБ
И. о. руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков» стала Анна Удовенко
31 января 2019
И. о. руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков» стала Анна Удовенко
Екатерина Татаринова покинула пост руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков»
31 января 2019
Екатерина Татаринова покинула пост руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков»
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
31 января 2019
«День Стольника» для помощи бездомным животным запустил псковский «Шанс»
Возможность выдвигать наблюдателей от Общественной палаты привлечет молодежь к избирательному процессу, уверен Валерий Павлов
31 января 2019
Возможность выдвигать наблюдателей от Общественной палаты привлечет молодежь к избирательному процессу, уверен Валерий Павлов
Михаил Ведерников участвует в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла
31 января 2019
Михаил Ведерников участвует в мероприятиях по случаю 10-летия интронизации патриарха Кирилла 1
Анатолий Мультах: Общественная палата включается в работу по подготовке наблюдателей на выборах
31 января 2019
Анатолий Мультах: Общественная палата включается в работу по подготовке наблюдателей на выборах 1

Идет загрузка...