1 февраля в Пскове стартует вторая межрегиональная акция «Безграничное чтение»

17:53, 31 января 2019, ПАИ

1 февраля в Пскове стартует вторая межрегиональная акция «Безграничное чтение», сообщили Псковскому агентству информации в Централизованной библиотечной системе Пскова. Она продлится до 20 июня в рамках подготовки к празднованию XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени.

«Акция «Безграничное чтение» - это крупномасштабное событие по поддержке чтения, цель которого - установление партнерских и дружественных связей между библиотеками Пскова и библиотеками Ганзейских городов, развитие и поддержка интереса к чтению и книге, формирование чувства патриотизма через чтение художественных произведений о великих людях, которые внесли огромнейший вклад в развитие Руси», - отметили организаторы.

Тема акции в 2019 году - святая равноапостольная княгиня Ольга. В 2019 году исполняется 1050 лет со дня ее кончины.

Библиотеки Пскова благодарят коллег из Смоленска, Калининграда, Тихвина, Торжка, Вологды, Белозерска, Великого Устюга, Вышнего Волочка и Витебска за согласие принять участие в акции.

В библиотеках-участниках пройдут мероприятия, основой которых станут поэтические или прозаические произведения о княгине Ольге. В Калининграде состоится III открытый поэтический конкурс «В начале было Слово…», в Тихвине пройдет час православия «Великая княгиня Ольга» - гостями встречи будут алтарник-пономарь Введенского женского монастыря И. В. Герц и профессиональный музыкант, автор-исполнитель Н. В. Дёмушкина. Вышний Волочёк подготовил час исторического портрета «Матерь русского народа», мультимедийный обзор и православное путешествие «Святая равноапостольная княгиня Ольга», в Белозерске, Торжке для детей пройдут громкие чтения по книгам В. Ф. Пановой «Сказание об Ольге» и В. Полуян «Княгиня Ольга».