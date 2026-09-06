На Северо-Западе России в начале недели ожидаются дожди и до 21 градуса тепла
Атлантические циклоны, которые будут смещаться по Северо-Западу России, принесут дожди и относительно тёплую для сентября погоду, сообщили в центре «Фобос».
В начале рабочей недели в макрорегионе ожидаются кратковременные осадки. Вместе с ненастьем облачные вихри принесут тёплые воздушные массы.
Дневная температура на севере федерального округа повысится до +10...+15 градусов, в южной части – до +16...+21 градуса.
Филолог Александр Егоров прочитает в Пскове лекцию о театральной критике Николая Колиберского