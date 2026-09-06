Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На Северо-Западе России в начале недели ожидаются дожди и до 21 градуса тепла

Атлантические циклоны, которые будут смещаться по Северо-Западу России, принесут дожди и относительно тёплую для сентября погоду, сообщили в центре «Фобос».

Фото: ПАИ

В начале рабочей недели в макрорегионе ожидаются кратковременные осадки. Вместе с ненастьем облачные вихри принесут тёплые воздушные массы.

Дневная температура на севере федерального округа повысится до +10...+15 градусов, в южной части – до +16...+21 градуса.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






06 сентября 2026

Глава Минтранса РФ заявил о сокращении сроков действия планов «Ковёр» в аэропортах
06 сентября 2026

Эксперт назвал случаи, когда досрочное погашение ипотеки не принесёт выгоды
06 сентября 2026

Эксперт назвал категории россиян, имеющих право на две пенсии одновременно
06 сентября 2026

Борис Елкин рассказал об истории Двора Постникова
06 сентября 2026

На Северо-Западе России в начале недели ожидаются дожди и до 21 градуса тепла
06 сентября 2026

Филолог Александр Егоров прочитает в Пскове лекцию о театральной критике Николая Колиберского
06 сентября 2026

75-летняя жительница Себежского района, потерявшаяся в лесу, найдена живой
06 сентября 2026

Спорт, музыка и граффити: как в Великих Луках прошёл фестиваль уличных культур

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...