В номинации «Поступок» победителями «Народного признания» стали великолукские школьники, спасшие тонувшую девочку

19:54, 01 февраля 2019, ПАИ

Великолукские школьники Никита Смирнов и Егор Иванов, спасшие тонувшую девочку, удостоены общественной премии Псковской области «Народное признание-2018» в номинации «Поступок», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Статуэтку премии на торжественной церемонии награждения, которая проходит сегодня, 1 февраля, в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина, победителю вручил временно исполняющий обязанности командира 76-й дивизии ВДВ Роман Железняков. Он подчеркнул, что все представленные в этой номинации - герои.

Никита Смирнов и Егор Иванов поблагодарили за награду. "Хочу предупредить всех, чтобы никто не выходил на лед в опасное время", - сказал один из школьников.

Великолукским школьникам также подарили сертификат на покупку изделия в ювелирной сети «585/Золотой».

Напомним, что победители премии определялись путём сложения голосов, полученных номинантами во втором туре голосования на сайте ПАИ, и членов жюри. На сайте ПАИ Никита Смирнов и Егор Иванов набрали 645 голосов, им отдали предпочтение семь членов жюри, каждый голос которого равен 3% от общего числа, отданных в номинации. В сумме великолукские школьники получили результат — 879,99.

В тройку лидеров также вошли братья Ярослав и Дмитрий Фроловы, спасшие пятерых провалившихся под лёд рыбаков (281 голос на сайте ПАИ и 3 голоса жюри, в сумме – 381,71), и житель Острова Никита Никифоров, который помог сотруднику ГИБДД Александру Иванову вынести из огня пенсионерку (193 голоса на сайте ПАИ и 2 голоса жюри, в сумме – 260,14).

Учредителями премии «Народное признание» являются входящие в Медиахолдинг Псковской области СМИ: Псковское агентство информации, газеты «Псковская правда», «Комсомольская правда – Псков», «Аргументы и факты Псков», радиостанции «Седьмое небо» и «Радио Дача».

Впервые премия вручалась по итогам 2010 года. За годы её проведения обладателями награды в разных номинациях стали почти две сотни людей, коллективов, компаний и общественных организаций.

В этом году премия присуждается в 12 номинациях, в которые были поданы 111 заявок.

Информацию о том, кто получал награды в разные годы, можно найти по ссылкам:

«Народное признание-2010»;

«Народное признание-2011»;

«Народное признание-2012»;

«Народное признание-2013»;

«Народное признание-2014»;

«Народное признание-2015»;

«Народное признание-2016»;

«Народное признание-2017».