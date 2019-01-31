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Общество

Депутат Псковской гордумы Ольга Федорова поздравила ветерана Великой Отечественной войны с 90-летием

31 января депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова от имени главы города Ивана Цецерского поздравила с 90-летием ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Ксению Смирнову. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Ольга Федорова в своем поздравительном слове подчеркнула, что такими тружениками, как Ксения Смирнова, гордится Россия. «Вся ваша жизнь будет всегда служить для нас и для будущих поколений примером беззаветной любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли. Низкий поклон вам за многолетний и добросовестный труд на благо Отчизны», - сказала она.

Ольга Федорова пожелала имениннице крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и вручила приветственный адрес главы Пскова Ивана Цецерского и поздравительную открытку от президента России Владимира Путина.

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