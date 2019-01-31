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Общество

Разговаривать с детьми о пожарной безопасности рекомендуют псковские спасатели

Псковские спасатели рекомендуют разговаривать с детьми о пожарной безопасности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«В школе и в детских садах обучением пожарной безопасности занимаются профессионалы с опытом и соответствующими знаниями. Но и родители должны сделать все от них зависящее для того, чтобы ребенок не столкнулся с пожаром, а столкнувшись – не растерялся и знал, как действовать», - отметили в МЧС.

В региональном ведомстве рассказали, что в первую очередь, необходимо сделать свою квартиру максимально безопасной – убрать подальше и повыше спички, свечи, зажигалки, прикрыть заглушками электрические розетки.

«С ребенком нужно как можно чаще разговаривать на темы безопасности. При этом важно соблюдать меру и не слишком напугать его такими разговорами. Проще всего соблюсти баланс при помощи различных обучающих картинок, компьютерных презентаций, настольных игр, стихов, мультфильмов. Они не только помогут осознать опасность и не испугаться, но и за счет игрового момента будут способствовать лучшему запоминанию информации. Полезными будут также ролевые игры, когда родители и ребенок по очереди оказываются в ситуации «пожара» или «спасают» друг друга от него», - добавили спасатели.

В МЧС отметили, что действия при пожаре для детей практически такие же, что и для взрослых, поэтому в случае возникновения пожара нельзя пытаться тушить пожар самостоятельно; нужно выбежать из квартиры и позвать на помощь соседей; если нет возможности выйти из квартиры – звать на помощь из окна или с балкона; нужно позвонить по телефону «01» (с мобильного телефона «101» или по номеру службы спасения «112»); нельзя прятаться от огня под кроватью и в шкафу – там пожарным сложно найти ребенка; нужно быстро накрыть лицо мокрой тряпкой и держаться ближе к полу; если загорелась одежда – нужно падать на пол и тушить ее, катаясь по полу; нельзя пользоваться лифтом (он может быть остановлен во время пожара).

«Подобные беседы следует проводить регулярно, чтобы дети твердо знали, что такое пожар, чем он опасен, что нужно делать, если в доме что-нибудь загорелось, и чего, наоборот, делать нельзя, чтобы пожар не возник», - заключили в МЧС.

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