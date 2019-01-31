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Общество

Екатерина Татаринова покинула пост руководителя пресс-службы муниципального образования «Город Псков»

Руководитель пресс-службы муниципального образования «Город Псков» Екатерина Татаринова покинула свой пост. Об этом Псковскому агентству информации она сообщила лично. По её словам, исполнять обязанности руководителя пресс-службы будет Анна Удовенко.

Екатерина Татаринова

Напомним, что Екатерина Татаринова возглавляла пресс-службу муниципального образования «Город Псков» с 15 декабря 2017 года.

Она родилась в Пскове в 1977 году. Имеет 2 высших образования. В 1999 окончила факультет иностранных языков Псковского государственного педагогического института им. Кирова, а в 2002 — факультет экономики и менеджмента на предприятии городского хозяйства Санкт-петербургского государственного инженерно-экономического университета.

С 1999 по 2003 работала главным специалистом отдела подготовки и празднования 1100-летия Пскова администрации города Пскова.

С 2003 по 2009 годы — консультант отдела развития региональных интернет-проектов, консультант отдела информации государственного управления по информационной политике Псковской области. Она курировала разработку и была первым редактором сайтов pskov.ru и culture.pskov.ru.

С 2009 по 2013 годы — начальник отдела развития творческих индустрий госкомитета Псковской области по туризму, инвестициям и пространственному развитию. На этом посту она была автором идеи и организатором различных мероприятий для наполнения событийного туристического календаря региона, в том числе фестивалей «День скобаря», «Медовый фестиваль», «Гардарика», «Снежный град», разработчиком маркетинговой концепции позиционирования и продвижения аутентичных региональных брендов, курировала проведение пресс-туров для популяризации туристического потенциала Псковской области и выпуск туристских промо-материалов.

С 2015 по 2017 годы — менеджер по маркетингу псковского филиала «Tele2».

Затем до прихода в пресс-службу муниципального образования «Город Псков» работала заместителем руководителя Псковской областной филармонии. 

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