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Общество

Более тысячи безнадзорных собак отловлены в 2018 году в Псковской области

В 2018 году на территории Псковской области отловлены 1 тысяча 108 безнадзорных собак и 396 кошек, 620 собак и 291 кошка нашли новых хозяев. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по ветеринарии Псковской области, проводится стерилизация и кастрация всех отловленных особей.

Для реализации данных мероприятий в области действует ведомственная целевая программа «Отлов и содержание безнадзорных собак в Псковской области на 2017-2019 годы» с  финансированием на 2019 год в сумме 4 млн 970 тысяч рублей.

По состоянию на 1 января на территории  Псковской области осуществляет деятельность по отлову и содержанию безнадзорных животных  9 организаций: Псковская региональная общественная организация «Общество защиты животных»: приют «Милый» (Великие Луки); приют «Невельские хвостики» (Невель); приют «Дана» (Остров). ПРОО ««Зоозащита» (Псков); АНЗО «Шанс» (Псков); ИП А. В. Данилов (Локня); приют «Добрый» (Порхов) и его филиал в Дедовичах; приют «Братья наши меньшие» при  местной  религиозной  организации (приход храма святителя Николая, Новосокольники); приют для содержания отловленных собак, организованный администрацией Бежаниц; АНЗО «Жизнь» (Опочка); ИП А. А. Яковлев (Опочка).

Все вышеуказанные организации осуществляют свою деятельность под контролем государственной ветеринарной службы Псковской области.

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