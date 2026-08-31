Чем отличаются подходы к пациенту гериатра и терапевта, объяснил врач

12:48, 31 августа 2026, ПАИ

Чем работа гериатра отличается от приёма возрастных пациентов у терапевта в поликлинике, рассказала ПАИ врач-гериатр Псковского госпиталя для ветеранов войн Дарья Ульвачева.

По её словам, одним из отличий является длительность приёма. «Консультация у гериатра обычно дольше: врачу нужно собрать максимум информации, чтобы составить полную картину», – пояснила специалист.

Кроме того, у гериатра иной подход к пациенту. «Он оценивает не только медицинские показатели – давление, анализы, но и другие важные вещи: подвижность и способность к самообслуживанию, память и мышление, эмоциональное состояние, как человек питается, какой у него режим дня, какие есть бытовые сложности», – уточнила эксперт.

Дарья Ульвачева подчеркнула, что цель гериатра – не просто «залечить болезнь», а сохранить самостоятельность и качество жизни пациента, помочь адаптироваться к возрастным изменениям.

Кроме того, если терапевт может купировать симптом и иногда списывает некоторые проявления, например лёгкую забывчивость или частые падения, на «норму старости», то гериатр видит в этом гериатрические синдромы – специфические для возраста состояния, которые реально снижают качество жизни, и целенаправленно их корректирует, пояснила собеседница ПАИ.

Также гериатр часто выступает координатором, помогая связать рекомендации разных специалистов, таких как кардиолог, невролог и эндокринолог, чтобы терапия была безопасной и согласованной. Он может привлекать психологов, социальных работников и реабилитологов.

«При этом гериатр не заменяет других врачей – он дополняет их работу, когда нужен именно целостный, междисциплинарный подход. Часто пациенты сначала приходят к терапевту, тот собирает картину и при необходимости направляет к узкому специалисту, а гериатр уже выстраивает стратегию для сложного, «многосоставного» случая», – заключила Дарья Ульвачева.