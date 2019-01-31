Создание сети электронных библиотек в Псковской области начнется со школ

21:00, 31 января 2019, ПАИ

31 января губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем комитета по региональному развитию Российского книжного союза (РКС) Мариной Абрамовой. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в ходе встречи стороны обсудили детали совместных проектов в рамках соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, которое было подписано в январе прошлого года.

Особое внимание Михаил Ведерников и Марина Абрамова уделили проекту «Мобильные библиотеки в школах», который уже практически готов к реализации. Благодаря QR-коду, который будет размещен на специальном стенде, каждый ученик получит бесплатный доступ к различной литературе в электронном виде, в том числе и литературным новинкам. Это совместный социальный проект Российского книжного союза, крупнейшего в России сервиса электронных книг ЛитРес и издательской группы «Эксмо-Аст».

В качестве пилотных выбраны три школы: Псковская инженерно-лингвистическая гимназия, Палкинская средняя школа, а также великолукская средняя общеобразовательная школа № 6 имени героя Советского Союза А. В. Попова. Планируется, что QR-коды будут установлены в образовательных учреждениях уже в начале февраля.

Глава региона предложил расширить географию использования QR-кодов и размещать подобные стенды на территории социально значимых объектов региона: вокзалах, аэропортах, больницах, поликлиниках, а также в парковых зонах. Таким образом, максимальное количество жителей и гостей области смогут познакомиться в режиме онлайн с электронными версиями книг и журналов. После проработки соответствующие предложения будут направлены на рассмотрение в РКС.

Кроме того, Михаил Ведерников договорился с Мариной Абрамовой о продолжении сотрудничества в обновлении книжных фондов библиотек Псковской области. В прошлом году Российский книжный союз уже выделил 500 экземпляров книг для комплектования фондов Псковской областной универсальной научной библиотеки. В этом году работа будет продолжена. На этот раз 500 литературных новинок поступят в районные и сельские библиотеки.

Напомним, в рамках соглашения между администрацией Псковской области и РКС одобрена программа продвижения книги и чтения в Псковской области на 2018–2020 годы. Российский книжный союз также выступает партнером региональных мероприятий по продвижению книги и чтения, проекта размещения социальной рекламы в городском пространстве. В прошлом году Российский книжный союз выступил соорганизатором Книжного форума «Русский Запад».