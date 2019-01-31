Развитие и ремонт дорожной сети Псковской области рассмотрела комиссия по безопасности дорожного движения

21:09, 31 января 2019, ПАИ

31 января в администрации Псковской области состоялось заседание областной межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, которое провел исполняющий обязанности руководителя аппарата администрации области Сергей Дмитриев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Члены комиссии обсудили особенности реализации на территории области региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь в первую очередь шла о проекте «Дорожная сеть», который направлен на ремонт, капремонт и реконструкцию автодорог. Напомним, что Псковская область одна из первых согласовала в Росавтодоре региональные проекты «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Говоря о планах по приведению в порядок сети региональных автодорог, исполняющий обязанности директора Псковавтодора Владимир Шаляев сообщил, что в этом году будут отремонтированы такие участки автодорог, как Пушкинские горы — Локня (около 14 километров), Великие Луки — Усвяты (около 9 километров), Заполье — Гдов (9,5 километра), Псков — Гдов — Сланцы (около 23 километров), Псков — Ваулино — Торошино (более 10 километров) и ряд других.

Серьезные дорожные ремонты ожидают и Псковскую городскую агломерацию, которая также стала участником национального проекта. Псков — «ядро» агломерации. Кроме того, в ее состав входят и муниципальные образования — «спутники» (Псковский, Островский, Печорский и Палкинский районы).

Глава администрации Пскова Александр Братчиков проинформировал, что в этом году в Пскове планируется осуществить реконструкцию участков улиц Индустриальной и Яна Фабрициуса, ремонт улиц Железнодорожной, Рельсовой, Льва Толстого и Паровозный проезд. На эти цели будет направлено более 330 млн рублей.

О планах по ремонту улично-дорожной сети также отчитались главы районов, чьи территории входят в Псковскую городскую агломерацию. Качество дорожного ремонта будет детально контролировать экспертный совет, который создается при комиссии по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Особое внимание на совещании уделили необходимости максимально оперативно начать конкурсные процедуры. «У нас есть преимущества перед другими субъектами, которые свои региональные проекты пока не согласовали. И чем быстрее мы начнем конкурсные процедуры, тем больше возможностей у нас будет по выбору подрядчиков. Лимиты есть, и вопрос конкурсных процедур затягивать нельзя», — подчеркнул исполняющий обязанности председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Игорь Сильченков.

Кроме того, в рамках заседания комиссии был поднят вопрос организации взаимодействия подразделений Госавтоинспекции с органами исполнительной власти и местного самоуправления в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Напомним, что развитие дорожной сферы в Псковской области — одно из приоритетных направлений работы областной власти. В этом году на «дорожный» нацпроект в Псковской области планируется направить порядка 2 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей — из федерального бюджета и 348 млн рублей — из областного.