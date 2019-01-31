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Общество

Опытом своей работы поделились представители юридической клиники Псковского филиала Академии ФСИН на областной конференции

В Пскове прошла конференция «Повышение компетентности некоммерческих организаций, защищающих права человека и оказывающих бесплатную юридическую помощь социально незащищенным гражданам Псковской области», организованная Центром устойчивого развития Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Участников мероприятия приветствовал уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, который отметил, что решение социальных проблем общества по оказанию безвозмездной юридической помощи социально незащищенным гражданам и проведению работы по повышению правовой культуры жителей региона – важное направление деятельности, которому необходимо развиваться и совершенствоваться.

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин псковского филиала Академии ФСИН России Константин Степанов, возглавляющий юридическую клинику, поделился положительным опытом работы организации клинического обучения в вузе, подчеркнув значимость приобретаемого курсантами опыта при консультировании граждан, включая осужденных исправительных учреждений.

Об успешной практике работы с клиентами, нуждающимися в поддержке, собравшиеся узнали от представителей нотариальной палаты, регионального отделения «Ассоциации юристов России» и других общественных организаций Псковской области.

«Участники мероприятия выразили уверенность, что их сотрудничество в сфере оказания юридической помощи социально незащищенным слоям населения региона будет крепнуть и развиваться», - отметили в пресс-службе вуза. 

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