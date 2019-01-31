Литературно-художественную программу «Детоньки мои…» показали в Псковском колледже искусств
Литературно-художественную программу «Детоньки мои…» представил в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова региональный центр чтения 30 января.
Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, программа посвящена одной из трагических страниц страны - 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
«Сценарий программы построен на уникальных исторических документах - дневниковых записях детей блокадного города», - отметили в колледже.
Участники программы - актёр Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина, заслуженный артист России Виктор Яковлев и руководитель регионального центра чтения Нина Яковлева. Встреча продолжила проект «БиблиоТеатр «Прямая Речь».