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Культура

Литературно-художественную программу «Детоньки мои…» показали в Псковском колледже искусств

Литературно-художественную программу «Детоньки мои…» представил в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова региональный центр чтения 30 января.

Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, программа посвящена одной из трагических страниц страны - 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Сценарий программы построен на уникальных исторических документах - дневниковых записях детей блокадного города», - отметили в колледже.

Участники программы - актёр Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина, заслуженный артист России Виктор Яковлев и руководитель регионального центра чтения Нина Яковлева. Встреча продолжила проект «БиблиоТеатр «Прямая Речь».

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