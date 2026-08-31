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Культура

В Великих Луках пройдёт вечер памяти поэта Энвера Жемлиханова

В Великих Луках состоится вечер памяти Энвера Жемлиханова, приуроченный к 90‑летию со дня рождения поэта. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Афиша предоставлена организаторами

Мероприятие пройдёт в Доме культуры Ленинского комсомола 15 сентября, начало в 19:00.

Энвер Жемлиханов – первый в городе член Союза писателей СССР, чьё творчество оставило заметный след в литературной жизни региона. В программе – стихи поэта и его юных учеников, песни и музыка, разговор о творческом пути и наследии Жемлиханова.

Особым событием вечера станет презентация книги «Хорошие слова» – сборника стихотворений поэта и воспоминаний о нём.

В мероприятии примут участие Т. Ямбердова, А. Бутман, Е. Кичигина, Е. Николаенков, Т. Жемлиханов, поэты А. Канавщиков, Т. Дроздова, Л. Скатова, Д. Игнатьев и другие.

Вход на вечер памяти свободный.

Ранее сообщалось, что ведущие военные оркестры России выступят в Псковской области.

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