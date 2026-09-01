Псковские библиотекари поучаствовали во всероссийском забеге под эгидой Росатома

22:19, 01 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники Псковской историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва приняли участие в осеннем всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга – 2026», который проходит под эгидой программы «Территория культуры Росатома». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

На этот раз всероссийский интеллектуальный забег «Бегущая книга» проходил в рамках Года единства народов России и был приурочен к 225-летию со дня рождения создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля. Поэтому на ступеньках библиотеки была организована книжная выставка, посвящённая жизни и творчеству Владимира Даля, чтобы не только посетители Василёвки, но и прохожие вспомнили человека, который создал фундаментальный «Толковый словарь живого великорусского языка».

Сотрудники библиотеки имени И. И. Василёва также вышли на центральные улицы Пскова и на набережную реки Великой и пообщались с горожанами и гостями города на тему забега.

«Библиотекари подготовили для этого карточки с интересными диалектизмами из словаря Даля и спрашивали у прохожих, что эти слова означают. И в итоге убедились, что великорусский язык, сохранению которого Владимир Даль посвятил жизнь, действительно жив и по сей день», – рассказали в учреждении культуры.

Ранее сообщалось, что общественно‑политическая газета «Великолукская правда. Новости» празднует юбилей – 20 лет с момента выхода первого номера. Издание увидело свет 1 сентября 2006 года.