Поезд «Ласточка» сломался, не доехав до Пскова

00:44, 01 февраля 2019, ПАИ

Вечерний поезд «Ласточка», следовавший по маршруту Санкт-Петербург – Псков, совершил вынужденную остановку, не доехав до пункта назначения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили пассажиры поезда.

По словам собеседника ПАИ, в настоящее время состав находится «где-то между Стругами Красными и Псковом». «Ждем буксира», - пояснил он.

Пассажирам сообщили, что после прибытия в Псков для них будет организован бесплатный развоз по городу, и принесли извинения от имени компании РЖД.

Как сообщили ПАИ в администрации региона, ситуация находится под контролем губернатора Михаила Ведерникова. На месте вынужденной стоянки поезда дежурит оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. Доставка пассажиров после прибытия в Псков будет организована силами Псковпассажиравтотранса.

Напомним, поезд «Ласточка» ежедневно отправляется с Балтийского вокзала Петербурга в 20:15. В Псков он должен был прибыть в 23:45.