Лифтеры отмечают сегодня профессиональный праздник

09:15, 01 февраля 2019, ПАИ

1 февраля в России отмечают пока ещё не получивший официального статуса профессиональный праздник работники лифтового хозяйства. Об этом пишет портал calend.ru. Праздник этот носит соответствующее название, иногда употребляемое в упрощённом варианте – День лифтовика.

Выбор даты имеет под собой определённые исторические основания. В этот день в 1949 году вышло в свет постановление Совета Министров СССР «Об организации производства лифтов». Именно это событие было выбрано в качестве профессионального праздника лифтовиков ещё в советскую эпоху.

Работники лифтового хозяйства – это специалисты, чья работа связана с лифтами: от конструктора и инженера до мастера и наладчика. В 2011 году представители многочисленных объединений, связанных со сферой производства и обслуживания лифтов выступили с инициативой учреждения Дня работника лифтового хозяйства и предложили отмечать его ежегодно 1 февраля. Инициативу поддержали многие общественные организации, представители бизнеса, отдельных партий и фракций Госдумы и Правительства РФ.