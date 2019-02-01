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Общество

Лифтеры отмечают сегодня профессиональный праздник

1 февраля в России отмечают пока ещё не получивший официального статуса профессиональный праздник работники лифтового хозяйства. Об этом пишет портал calend.ru. Праздник этот носит соответствующее название, иногда употребляемое в упрощённом варианте – День лифтовика.

Выбор даты имеет под собой определённые исторические основания. В этот день в 1949 году вышло в свет постановление Совета Министров СССР «Об организации производства лифтов». Именно это событие было выбрано в качестве профессионального праздника лифтовиков  ещё в советскую эпоху.

Работники лифтового хозяйства – это специалисты, чья работа связана с лифтами: от конструктора и инженера до мастера и наладчика. В 2011 году представители многочисленных объединений, связанных со сферой производства и обслуживания лифтов выступили с инициативой учреждения Дня работника лифтового хозяйства и предложили отмечать его ежегодно 1 февраля. Инициативу поддержали многие общественные организации, представители бизнеса, отдельных партий и фракций Госдумы и Правительства РФ.

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