День интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла отмечается 1 февраля

08:57, 01 февраля 2019, ПАИ

1 февраля отмечается День интронизации патриарха Московского и всея Руси Кирилла, пишет сalend.ru.

В этот день в 2009 году в Москве в храме Христа Спасителя прошла интронизация шестнадцатого патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Возведение на патриарший престол, совершаемое во время божественной литургии, — эпохальное событие в жизни православной церкви, поэтому всегда отличается особой торжественностью. Новоизбранного патриарха приветствовали праздничным перезвоном колоколов со всех пяти колоколен храма Христа Спасителя. У входа в храм его встретили два старших священника и мирянин с хлебом-солью. А на самой торжественной литургии присутствовали около 4 тысяч человек.

Каждая годовщина интронизации отмечается божественной литургией в кафедральном соборном храме Христа Спасителя.

Ритуал принятия самого высшего церковного сана дошел до сегодняшних дней с древних веков, претерпев лишь незначительные изменения. В церемонию входит возведение избранного патриарха на Горнее место в алтаре. При этом митрополиты трижды возглашают: «Аксиос!», что в переводе с греческого означает «Достоин!». Литургия начинается обычным архиерейским чином, а завершается патриаршим: первую часть службы нареченный патриарх совершает как митрополит в голубой мантии, а завершает в зеленой патриаршей мантии, как предстоятель церкви.