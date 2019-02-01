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Общество

Прокуратура добилась проведения ремонтных работ на местах захоронений воинов Советской армии в Локнянском районе

Прокуратура выявила 5 воинских захоронений, нуждающихся в ремонте на территории Самолуковской волости Локнянского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Так, на территории воинского захоронения в деревне Алексеевское плиты с именами погибших воинов пришли негодность и требуют замены, требуется замена и тротуарной плитки. На территории воинского захоронения в деревне Заклюка, отсутствует ограда и тротуарная плитка. На воинском захоронении в деревне Липшани необходим капитальный ремонт памятника воину Красной Армии.

Кроме того, в нарушении требований статьи 27 Земельного кодекса РФ, земельный участок, используемый для размещения мест погребения воинов Советской армии, в деревне Заклюка Локнянского района, на государственный кадастровый учет не поставлен.

В этой связи прокурор района обратился в суд с иском к администрации сельского поселения с требованием приведения воинских захоронений в нормативное состояние.

Требования прокурора суд удовлетворил, на орган местного самоуправления возложены соответствующие обязанности. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле в прокуратуре района.

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