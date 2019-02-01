На 2 года в тюрьму отправился мурманчанин за ДТП в Стругокрасненском районе, в котором погибли два человека

09:38, 01 февраля 2019, ПАИ

2 года лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 2 года получил 42-летний житель города Заполярный Мурманской области за дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 16 сентября 2018 года мужчина, управляя автомобилем марки Land Rover в Стругокрасненском районе, уснул за рулем и выехал на полосу встречного движения, где автомашина столкнулась с Renault, в котором ехали двое пожилых людей. В результате столкновения водитель и пассажир автомобиля Renault получили телесные повреждения, от которых скончались на месте аварии.

Cтругокрасненский районный суд признал мурманчанина виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).