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Общество

XI православные Свято-Тихоновские педагогические чтения пройдут в Великолукской епархии 3-6 февраля

С 3 по 6 февраля в Великих Луках пройдут ХI православные Свято-Тихоновские педагогические чтения «Пространство диалога: уроки, ценности, ориентиры», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

Открытие ХI православных Свято-Тихоновских чтений состоится 3 февраля в 10:00 в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук, где будет совершен молебен святителю Тихону, Патриарху Московскому и всея России. Единый урок для учащихся средних школ «Азбука Добра» пройдёт в великолукских образовательных учреждениях 4 февраля.

В программе Чтений семинары для заместителей руководителей общеобразовательных учреждений, педагогов ОДНКНР, ОПК, преподавателей духовно-нравственных дисциплин общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждений, мастер-класс для педагогов дошкольного образования и экскурсионные поездки для учащихся и молодых педагогов.

Итоги XI православных Свято-Тихоновских педагогических чтений будут подведены 5 февраля в Центре эстетического воспитания.

Методические рекомендации для проведения единого урока «Азбука Добра» можно скачать здесь >>>

Программа XI православных Свято-Тихоновских педагогических чтений «Пространство диалога: уроки, ценности, ориентиры» - здесь >>>

Организаторами Чтений выступили Управление образования администрации города Великие Луки и Отдел религиозного образования и катехизации Великолукской епархии.

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