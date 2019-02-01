69 тысяч федеральных льготников Псковской области получат прибавку в феврале

13:16, 01 февраля 2019, ПАИ

В феврале прибавку получат более 69 тысяч федеральных льготников Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России.

Напомним, с 1 февраля на 4,3% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) – самая массовая социальная выплата в России. По информации отдела социальных выплат областного отделения ПФР, всего в регионе ежемесячную денежную выплату из средств федерального бюджета в области получают 69 тыс. 56 человек - ветераны, инвалиды, бывшие несовершеннолетние узники фашизма, пострадавшие в результате воздействия радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и другие граждане.

Размер ежемесячной денежной выплаты у всех категорий льготников разный: у участников Великой Отечественной войны – 4052,4 рубля, инвалидов 1 группы – 3782, 94 рубля, инвалидов 2 группы – 2701,62 рубля.

Также на 4,3% с 1 февраля проиндексируют и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Стоимость набора социальных услуг для всех льготников одинаковая и после индексации составит 1121,42 рубля в месяц, в том числе обеспечение необходимыми медикаментами – 863,75 рубля; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний – 133,62 рубля; бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 124,05 рубля.

Напомним, что федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, раз в год могут выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так и частично.

Индексация ЕДВ и НСУ проводится для граждан в беззаявительном порядке.

Помимо этого увеличивается пособие на погребение, которое Пенсионный фонд выплачивает родственникам умершего неработающего пенсионера. С 1 февраля размер пособия составляет 5946,47 рубля.

Ранее с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%.