15 организаций и учреждений проверит Роструд в Псковской области в феврале

11:06, 01 февраля 2019, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области в феврале, согласно плану проверок, проверит соблюдение трудового законодательства и норм охраны труда в 15 организациях и учреждениях области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

Проверки пройдут в ООО «Лесник», ОАО «Псковский завод автоматических телефонных станций - Т», ООО «Строительное управление ГРЭС - Псков», ООО «Анскино», ООО «Криогаз-Псков», ООО «Бам», ООО «Карьер», ООО «Природный камень», ООО «ПСКОВЛИФТМ», ООО «Латина», ООО «Техцентр «Водоприбор», ООО «Псковское городское цветочное хозяйство № 1», ООО «ПСКОВИНТУР», ГБУСО ПО «Гдовский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГБУСО ПО «Лавровский дом-интернат для престарелых и инвалидов».

Четыре проверки будут совместными с другими надзорными органами.