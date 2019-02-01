Судимый великолучан ударил приятеля бутылкой и украл у него золотой браслет

11:59, 01 февраля 2019, ПАИ

В Великих Луках полиция по «горячим следам» раскрыла разбойное нападение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 30 января в квартиру по улице Вокзальной к 36-летнему мужчине зашел его знакомый из соседнего дома. В ходе распития спиртного 38-летний гость обратил внимание на золотой браслет, который был на запястье руки хозяина, и ударил его бутылкой по голове. После этого мужчина сорвал с руки потерпевшего браслет и скрылся. Хозяина квартиры доставили в больницу, а подозреваемого, который был ранее судим, полицейские вскоре задержали.

Похищенный браслет у него обнаружен и изъят. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.