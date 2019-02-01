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Судимый великолучан ударил приятеля бутылкой и украл у него золотой браслет

В Великих Луках полиция по «горячим следам» раскрыла разбойное нападение, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

По версии следствия, вечером 30 января в квартиру по улице Вокзальной к 36-летнему мужчине зашел его знакомый из соседнего дома. В ходе распития спиртного 38-летний гость обратил внимание на золотой браслет, который был на запястье руки хозяина, и ударил его бутылкой по голове. После этого мужчина сорвал с руки потерпевшего браслет и скрылся. Хозяина квартиры доставили в больницу, а подозреваемого, который был ранее судим, полицейские вскоре задержали.

Похищенный браслет у него обнаружен и изъят. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. 

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