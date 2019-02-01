Более 5,5 млн рублей похитило пыталовское сельхозпредприятие из регионального бюджета

16:49, 01 февраля 2019, ПАИ

В Пыталовском районе по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении местного сельхозпредприятия по факту хищения из бюджета региона более 5,5 млн рублей (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Установлено, что в период с 2013 по 2018 год одно из сельскохозяйственных предприятий района предоставляло в адрес уполномоченного органа исполнительной власти Псковской области поддельные документы для получения за счет средств областного бюджета субсидий на поддержку растениеводства в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области на 2013 - 2020 годы».

После незаконного получения субсидий, деньги расходовались на непредусмотренные государственной программой цели.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура взяла на контроль.