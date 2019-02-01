Аккумулятор украл из погрузчика великолучанин, но был задержан при транспортировке похищенного

12:42, 01 февраля 2019, ПАИ

Ночью 31 января в Великих Луках из погрузчика на производственной площадке на Октябрьском проспект 27-летний безработный, судимый местный житель похитил аккумулятор. Наряд ДПС ГАИ задержал его во время перевозки украденного на машине, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Молодой человек дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Причиненный ущерб составил 10 тысяч рублей.

Кроме того, в начале января из бака большегрузной фуры, стоявшей на улице Гражданской, 15-летний местный житель слил более трехсот литров дизельного топлива. Водитель не сразу обнаружил пропажу и обратился за помощью в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемого и установили, что похищенное дизтопливо он разлил по канистрам и через соцсети нашел покупателя, которому его и продал. По данному факту проводится проверка.