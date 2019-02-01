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Культура

Выставка «Глазами поколений» открылась в Пскове

С 1 по 28 февраля в Пскове в Детской экологической библиотеке «Радуга» (улица Новоселов, 11) будет экспонироваться выставка «Глазами поколений». Это итоговая выставка фоторабот участников социального проекта «Взгляд поколений», реализуемого на базе Псковского облсовпрофа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

На выставке представлены работы участников проекта от 17 до 35 лет и от 55 и старше. «У каждого поколения была своя тематика для съемки: у молодежи это «осень жизни», а у старшего поколения – молодость. Работая над проектом, его участники, кроме решения вопросов личной самореализации, ставили перед собой задачу отразить взгляд двух поколений друг на друга, предоставить зрителям возможность задуматься о взаимоотношениях людей разного возраста, проявить понимание и уважение друг к другу», - рассказали в библиотеке.

Совместный проект общественной организации «Семья» и СОП Псковский облсовпроф «Взгляд поколений» стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение – 2017» и получил финансирование на полгода от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Главной идеей проекта является создание фотоклуба для вовлечения людей старшего поколения и молодежи в активную современную жизнь посредством фотографии как любительского творчества.

В рамках проекта с июля 2017 года по декабрь 2017 года разновозрастные фотолюбители постигали теорию фотографии, оттачивали мастерство на практических занятиях, участвовали в фотокроссе, в фотопленерах и выполняли домашние задания. Куратор проекта – фотограф Александр Калинин. Результаты этой полугодовой работы можно увидеть на выставке.

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